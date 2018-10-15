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Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Tüm dünya Khabib Nurmagomedov - Floyd Mayweather maçını konuşacak! Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

Boksta herkesin merak ettiği maç gerçek oluyor! 27'de 27 yapan Khabib Nurmagomedov'un ''Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...'' sözlerine Floyd Mayweather'dan cevap geldi.

Kariyerinde çıktığı 50 maçın tamamını kazanan Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını sosyal medyadan kabul etti.

İki yenilgisiz dövüşçünün 2019 yılının ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov floyd mayweather

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