Çağrısı yanıt buldu! Khabib tarihi maça çıkıyor

Boksta herkesin merak ettiği maç gerçek oluyor! 27'de 27 yapan Khabib Nurmagomedov'un ''Ormanda tek bir kral vardır. Haydi Floyd şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0...'' sözlerine Floyd Mayweather'dan cevap geldi.
Kariyerinde çıktığı 50 maçın tamamını kazanan Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını sosyal medyadan kabul etti.
İki yenilgisiz dövüşçünün 2019 yılının ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
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