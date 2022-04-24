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KİB bünyesindeki birliğin başkanlığına Eren Günhan Ulusoy seçildi

24.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KİB bünyesindeki birliğin başkanlığına Eren Günhan Ulusoy seçildi

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği bünyesindeki Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin genel kurulunda yapılan seçimde, başkanlığa Eren Günhan Ulusoy seçildi.

Marka Yönetimi&Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, genel kurulda birliğin yeni başkanı oldu.

Endonezya'nın fahri konsolosu da olan Ulusoy, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra Samsun Serbest Bölgesi İşletici AŞ Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Ulusoy, Ekonomist dergisi tarafından "40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO" araştırmasında iş dünyasının en genç 3. CEO'su olarak listede yer aldı.

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