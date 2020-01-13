Kibar: "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Madeni Eşyalar Odası’nın davetlisi olarak bayan kuaförleri ile bir araya geldi. Başkan Kibar toplantıda yaptığı konuşmada birlikte karar almanın önemine dikkat çekerek, “Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır” dedi.

İlçede bir restoranda bayan kuaförleri ile gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş yaptı. Başkan Baş davetlerine icabet eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş’a teşekkür etti. Başkan Ayhan Baş’ın da tavsiyesi ile bayan kuaförleri iş yerlerinin istedikleri bir gün kapalı olmasında ve kuaförler gecesi yapılması konusunda oy birliği ile karar aldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar toplantıda yaptığı konuşmada birlikte fikir alışverişinde bulunmanın işlerde kaliteyi artıracağını belirterek, “Bir işte birlik beraberlik olduğunda o işte kalite kendiliğinden gelir. Fatsa çok hızlı büyüyor, nüfus tabelada 116 bin yazıyor ama Fatsamızdaki bayan kuaförü sayısına baktığımızda Altınordu ilçesindeki kuaför sayısına denk. Buda demek oluyor ki Kumru’da, Korgan’da, Çatalpınar’da, Aybastı’da, Kabataş’ta bir çok hemşehrimiz bizim ilçemizde ikamet ediyor. Bu da ticari hareketliliği gösteriyor. Arkadaşlar işimize yatırım yapmamız lazım, işimize yatırım yapmakla birlikte hem kalitemiz artacak hem de kaliteye doğru orantılı olarak kazancımız artacak. Bayan kuaförleri olarak bir şansınız var. Ulusal firmaların olduğu bir sektörde değilsiniz, kendi aranızda birlik ve beraberliği sağladığınızda aldığınız kararları hep beraber riayet ettiğinizde kârlılığı sektörün sorunlarını tartışabileceğiniz kazancınızı yükseltebileceğiniz bir sektördesiniz. Bunun için ben sizler açısından şanslı görüyorum. Önceki hafta erkek kuaförü esnaflarımızla bir araya geldik. Onlarla da sorunlarını tartıştık. Erkek kuaförlerimizden pazar günleri iş yerlerini açanlar olduğunu duyduk ve burada kendilerine birlik beraberliğin önemini anlattık. Bunu şu anlamda söylüyorum: İş yerleri kendilerine ilan ettikleri tatil günlerinde zamanlarını dinlenmeye ailelerine ayırırlarsa performansları artacak ve bu da kazançların artmasına neden olacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a plaket takdim ederken, odanın ilk üyesi Şadiye Öklük’ün plaketini de Başkan Kibar verdi. Madeni Eşyalar Odasının en son ve en genç üyesi Zehra Demirci’ye de plaket verildi.

