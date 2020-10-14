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Kibar: “Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlıyoruz”

ORDU HABERLERİ  | 14.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde okullarımızın fiziki ve sosyal ortamlarını güzelleştiriyoruz.

Kibar: “Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlıyoruz”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde okullarımızın fiziki ve sosyal ortamlarını güzelleştiriyoruz. Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlıyoruz” dedi.
“Bir Kalem Verin, Bir Hayat Yazsınlar Projesi” kapsamında eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Anneler Derneği İstanbul Küçükçekmece Şubesi, Fatsa Ilıca ve Geyikçeli İlk ve Ortaokullarındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Selek, Ilıca İlk-Ortaokulu Müdürü İbrahim Çoban ve Uzundere, Muhtar Fahri Özçelik’in katılım gösterdiği programda, Kovid-19 salgını sonrası okullarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı
Eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelere ağırlık veren bir dernek olduklarını söyleyen Türk Anneler Derneği İstanbul Küçükçekmece Şubesi Başkanı Figen Gürlek, “Tüm yurdumuzu kapsayacak şekilde hayata geçirdiğimiz, ‘Bir Kalem Verin, Bir Hayat Yazsınlar’Projesi’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk adımını Fatsa Ilıca ve Geyikçeli İlk-Ortaokullarında attık. Yaklaşık 300 öğrencimizin bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını görmeye çalıştık. Çocuklarımızın çantaları, bulundukları bölgelerin hava şartlarına göre düşünülerek tedarik edildi. Özellikle ana sınıflarında eğitim gören yavrularımızın araç-gereç teminine hassasiyetle yaklaştık” diye konuştu.

Kibar: “Eğitim gönül işidir”
Eğitimin gönül işi olduğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde okullarımızın fiziki ve sosyal ortamlarını güzelleştiriyoruz. Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlıyoruz. Eğitim sevdalısı Türk Anneler Derneği’nin ülke genelindeki eğitim odaklı faaliyetleri ile birlikte ilçemizdeki Ilıca ve Geyikçeli İlk ve Ortaokul öğrencilerine olan desteklerinden ötürü Fatsalı hemşerimiz Figen Gürlek hanımefendiye teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın salgın sonrası uzun bir aradan sonra sınıflarına kavuştuğu bu ilk günlerde, böyle anlamlı hediyenin hem yavrularımızın okullarına alışma sürecine hem de tedirginliklerini mutluluğa çevirme noktasında önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kibar: “Çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlıyoruz”

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