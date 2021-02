Kibar: “Fatsa bizim değerimizdir”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “İlçemize kazandırılan her yatırım bizim için kıymetli ve değerlidir” dedi.

Başkan Kibar yaptığı açıklamada, “Fatsa bizim değerimizdir. Hayat bulduğumuz, yaşamaktan mutluluk duyduğumuz, bize hayat veren bir şehirdir. Bizim Fatsa’ya ve Fatsalı hemşerilerimize karşı sorumluluklarımız ve ahde vefamız var. Şehrimize yapılan yatırımlar konusunda kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Fatsa’mıza kazandırılan her yatırım bizim için kıymetli ve değerlidir. Kamu ve özel yatırımlarıyla şehrimizin değerine değer katan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Önceliğimiz Fatsa’mızın her alanda gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamaktır. Bu uğurda sarf ettiğimiz gayretlerimiz neticesinde şehrimiz her geçen gün devlet yatırımlarıyla, özel sektör teşebbüsleri ile büyüyerek gelişiyor. Bizim amacımız, her bir bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, dayanışma ruhunun geliştiği, huzurlu bir şehri imar ve ihya etmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kibar şöyle devam etti: “Kabuğunu kıran Fatsa, yeni bir kimliğe kavuşacağı döneme giriyor. 2021 yılı Fatsa’nın hizmette altın yılını yaşayacağı bir sene olacak. Hizmetler ve yatırımlarla şehir olmanın gereklerini yerine getiren modern bir kent hüviyetine bürünecek. Fatsa’mızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Şehir olma yolunda da ciddi mesafeler alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle istişare, uyum ve koordinasyonla alt ve üst yapı sorunlarımızı tamamlıyoruz. Milletvekillerimiz ve İlçe Başkanlığımızla diyalog halinde, Ankara’da bakanlıklarımız ve genel müdürlüklerimizle Fatsa’mızın yatırımlardan daha çok pay alması için canla başla çalışıyor ve bunu başarıyoruz. Evkaf Mahallemizdeki eski çöp alanı olan arazi üzerine yapılacak 100 dönümlük Millet Bahçesi ile yine Evkaf Mahallesi’nde 520 bin m2’lik alanda başlatılacak Kentsel Dönüşüm Projesi Fatsa’mıza değer katacak, vizyon kazandıracak. 500 tane hak sahibi vatandaşlarımızın uzun yıllardır umutla beklediği kentsel dönüşümü yerinde dönüşümle hayata geçireceğiz. Fatsa’mıza Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulmasıyla birlikte içerisinde Adliye Binası ve Selatin Camii ile birlikte birçok sosyal ve kültürel donatı alanlarının olacağı yaklaşık 500 rezerv konutla Evkaf Mahallesi’ndeki dönüşümü vatandaşımızın gönül rızasını alarak sağlayacağız. Bu manada bizler, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkaracağımız Fatsa’mızla ilgili turizm alanında somut adımlar atıyoruz. Fatsa’mızın bizlere sunduğu güzellikleri ortaya çıkararak yerli ve yabancı turistlerin tercih edeceği bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Yine turizm çalışmalarımız kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz ortak proje kapsamında yıllardır beklenen düzenleme ile Demas Plajına modern bir görünüm kazandırarak yerli ve yabancı turistlerin Fatsa’yı uğrak mekanı olarak tercih etmesini sağlayacağız.”

Kibar, “Fatsa’mız Karadeniz sahilinde potansiyeli olan bir ilçedir. Kadim bir geçmişe sahip Fatsa’mız denizi, yeşili, tabi güzellikleri, inanç merkezleri, tarım ve ticaret alt yapısıyla zengin ve güçlü bir kimliğe sahiptir. Coğrafi konumu ile merkez olan Fatsa’mız havzası ile birlikte dışarıdan çok göç alıyor. Bölgede en hızlı büyüyen ve göç alan ilçe. Bu artış, Fatsa’mızın dinamik ve canlı bir kimliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yıl Fatsa’mız yüzde 4 üzerinden nüfus olarak büyüdü. Bunun gerekçesi, Fatsa’nın gelişmesi ve güzelleşmesi ile bölgemizdeki organize sanayimizin büyümesidir. Yeni istihdam kapılarının açılması, yeni yatırımcıların gelmesinden kaynaklanıyor. Fatsa, Kumru, Korgan, Çatalpınar, Aybastı, Kabataş, Gürgentepe’de yaşayan birçok esnafımız, vatandaşımız Fatsa’yı merkez olarak görüyor. Ticaretini ve yatırımını yapan bu bölgemizin insanları ile gündüz 150 bine yakın nüfus hareketliliği oluşuyor. Kabuğunu kıran Fatsa’mız her geçen gün eksikliklerini tamamlayan, geleceğe bakış açısında yeni hedefler koyup ulaşma noktasında üstün gayret sarf eden bir ilçe oldu. Çağdaş bir kent olma yolunda hızla ilerliyor” şeklinde konuştu.

Kibar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Fatsa’mız her geçen gün yatırımlarla gelişerek büyümeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Ordu ziyaretinde, ilçemizle ilgili iki önemli dev yatırımı müjdelemesi hepimizi sevindirdi, heyecanlandırdı. Evkaf Mahallemizdeki eski çöp alanı olan arazi üzerine yapılacak 100 dönümlük Millet Bahçesi ile yine Evkaf Mahallesi’nde 520 bin m2’lik alanda başlatılacak Kentsel Dönüşüm Projesi Fatsa’mıza değer katacak, vizyon kazandıracak. 500 tane hak sahibi vatandaşlarımızın uzun yıllardır umutla beklediği kentsel dönüşümü yerinde dönüşümle hayata geçireceğiz. Proje kapsamında, 520 dönümünün yaklaşık 100 dönümü millet bahçesi olacak. Fatsa’mıza Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulmasıyla birlikte içerisinde Adliye Binası ve selatin camii ile birlikte birçok sosyal ve kültürel donatı alanlarının olacağı yaklaşık 500 rezerv konutla Evkaf Mahallesi’ndeki dönüşümü vatandaşımızın gönül rızasını alarak sağlayacağız. TOKİ Başkanlığımız, bu projenin imalatlarını gerçekleştirmiş olacak. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Fatsa Belediyemizde sahada vatandaşlarımızla görüşerek onların rızasını almak suretiyle projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Fatsa’mızın değerine 2021 yılında çok daha fazla hizmetlerle değer katacağız. Fatsa’ya olan hizmet sevdamızla Fatsa adının geçtiği her yerde kazanım elde etme konusunda canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”