Kibar Holding, Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin (Assan Gıda) The Kraft Heinz'a (Kraft Heinz) satışı için hisse devir sözleşmesini imzaladı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek.

Kibar Holding, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Kraft Heinz ile iştiraki olan ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Gıda'daki hisselerinin devredilmesine ilişkin bir hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar şunları kaydetti:

"Karacabey'de Assan Gıda’yı kurduğumuz 1998 yılından bu yana, bölgeye, tesislerimize ve insan kaynağımıza sektörün lideri olma hedefiyle aralıksız yatırım yaptık. Çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz, dağıtım ağımız ve müşterilerimizle karşılıklı güven, verimlilik ve kalite odaklı uzun dönemli iş birlikleri kurduk.