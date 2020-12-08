Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı: "Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, "Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır. Kovid-19 pandemisi, dünyaya ve şirketlere iki elini birden kullanma becerisi kazandırdı." dedi.

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü'nün düzenlediği Sinerji Liderlik Zirvesi "20 Online" etkinliğine katılan Kayabaşı, şirketi ve liderlik anlayışı ile ilgili soruları yanıtladı.

"Bir yerde kriz varsa fırsat da vardır" diyen Kayabaşı, Kovid-19 pandemisinin dünyaya ve şirketlere "iki elini birden kullanma" becerisi kazandırdığını söyledi.

Dünyanın pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir seneyi yaşıyoruz. Pandemi süreci hemen hemen hepimizi her konuda etkiledi. Sadece iş değil, özel hayatlarımız da bu süreçten çok ciddi bir şekilde etkilendi. Ancak kaygılanmayı bir kenara bırakıp hızlı kararlar alarak aksiyona geçmek, yapılacakların en doğrusuydu.

Grup olarak süreci en başından beri çok yakından takip ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bizim açımızdan bu süreci en etkili şekilde yönetmemiz için farklı senaryolar için farklı alternatiflere sahip olmamız çok önemliydi. Kibar Grubu olarak esneklik bizim kurumsal değerlerimizden biridir. Bu esnekliği bu dönemde çok etkin bir şekilde göstermeyi başardık ve karşılığını da aldık."