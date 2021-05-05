Kibar Holding’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ödül

Kibar Holding açıklamasına göre, iş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliğinin öncelik olarak belirlenmesi, bu kapsamda işçi ve işveren taraflarında farkındalık yaratılması amacıyla her yıl 4-10 Mayıs'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanıyor, Bakanlık ve çeşitli kuruluşlar tarafından etkinlikler düzenleniyor.

İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması" gerçekleştirilirken, Kibar Holding, "Hep Beraber Yaşam Güvenliği" projesiyle birincilik ödülü almaya hak kazandı.

"Yarım asra yaklaşan tarihimiz ve kurulduğumuz günden bu yana Kibar Grubu olarak tüm faaliyetlerimizin merkezinde önce sağlık, önce yaşam güvenliği yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekliliği sağlamak adına faaliyet gösterdiğimiz hemen her sektörde öncü rol üstlendik. Bu farkındalık ve bilinçle pek çok yenilikçi proje ve uygulamayı hayata geçirirken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uyulması gereken bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi ve kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamaya odaklandık. Çalışan kadromuzda farkındalığı artırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamanın sürekli ve etkili iletişim ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. İletişim bizim için birbirimizi anlamak ve doğru uygulama ve yöntemlerin doğru aktarımının sağlanmasıdır. Bunun için ‘Hep Birlikte Yaşam Güvenliği’ adını verdiğimiz projemizle ciddi bir adım atıyor, her zaman olduğu gibi Kibar Grubu olarak 'biz birlikte güçlüyüz' diyoruz."

Kibar Grubu şirketlerinde her yıl iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin katılımıyla çalıştaylar düzenleniyor. Bir önceki yılın değerlendirmesi yapılırken, bir sonraki yılın planlamaları üzerinde ortak bir çalışma gerçekleştiriliyor, saha ziyaretleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri ve İş Güvenliği Yarışması'nın planlamaları yapılıyor.

Grup şirketleri kendi içlerinde geniş katılımlı bilgi yarışmaları düzenliyor. Kazananlar, grup genelinde düzenlenecek bir üst yarışmaya dahil oluyor ve kazanan çalışanlar ödüllendiriliyor. Bu sayede hem birbirinden öğrenme kültürü destekleniyor hem motivasyon sağlanıyor. Ayrıca, bilgilerin sürekli güncellenmesi mümkün kılınarak farkındalık yaratılıyor.

Holding bünyesindeki tüm şirketler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin saha ziyaretleri ve bu ziyaretler süresince bölüm yöneticilerine doğrudan bilgi aktarımı sayesinde güçlü iletişimi sağlıyor. Gelişime açık noktalar değerlendirilerek ek projeler geliştiriliyor. Grubun çatısı altında faaliyet gösteren tüm şirketler, Kibar Holding'in vizyonunu benimseyerek "Güçlü İletişim Güvenli İş Yeri" ilkesine uyum gösteriyor.

