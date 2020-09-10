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Kibar: "Sel mağduriyetini giderdik"

ORDU HABERLERİ  | 10.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Sel olduğu andan itibaren 4 adet iş makinemizi Yavaş Mahallemize gönderdik ve yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik” dedi.Başkan İbrahim Etem Kibar, Yavaş Mahallesi sakinlerine ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, “Sağanak yağmurun başladığı ilk andan itibaren Yavaş Mahalle Muhtarımız ile irtibat halinde olduk.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Sel olduğu andan itibaren 4 adet iş makinemizi Yavaş Mahallemize gönderdik ve yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik” dedi.
Başkan İbrahim Etem Kibar, Yavaş Mahallesi sakinlerine ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, “Sağanak yağmurun başladığı ilk andan itibaren Yavaş Mahalle Muhtarımız ile irtibat halinde olduk. Bölgede her hangi bir can kaybının olmaması bizlere rahat bir nefes aldırdı. Yavaş Mahallemiz ilçemize en uzak ve coğrafi yapısı en zor yerleşim yerlerinden bir tanesi. Sel olduğu andan itibaren 7 adet iş makinemizi Yavaş Mahallemize gönderdik ve yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Bundan sonra en kısa sürede yolların iyileştirilmesini sağlayacağız. Allah beterinden korusun” diye konuştu.

Fatsa belediyemize teşekkür ediyoruz
Yavaş Mahallesi Muhtarı Nedim Töngel ise sağanak yağmur sonrası ilk etapta 7 aracın mahsur kaldığını ve iş makineleri sayesinde araçları kurtardıklarını söyleyerek, “Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Fatsa Belediyemize çok teşekkür ederiz. İlk işimiz yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak oldu. Bu sene Yavaş’a üçüncü kez büyük yağmur oldu. 13 kilometre yol ağımız var ve şuanda yüzde 80’i büyük hasar gördü. Bugünden itibaren Belediyemiz ilk etapta hasar tespit çalışmalarını yaparak yollarımızın iyileştirme çalışmalarına başlayacak. Ben selin olduğu ilk andan itibaren bizimle yakından ilgilen Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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