Kibariye'nin annesi yeşil kart mı çıkarttı? Kibariye'den sert yanıt

Bugün magazin gündemine bomba gibi düşen “Kibariye'nin annesi Yeşil Kart çıkarttı” haberlerine Kibariye çok kızdı.

Kibariye'nin gerginlik yaşadığı annesi Makbule Tokmak’a verdiği maddi desteği kestiği iddia edilmişti.

Kibariye'nin, yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, devlet desteği almaya başladı. Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesiyle tartıştığı ve maddi desteğini kestiği öne sürüldü.

İddialara göre hiçbir sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilen Yeşil Kart'a başvurdu.

Bu haberlerin ardından Kibare, sert bir açıklama yaptı: Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve "Bu haberleri yapanlar Allah'ın gazabına uğrayacaklardır" diyen Kibariye'nin açıklaması şöyle:





