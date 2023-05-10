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Kibariye son durumu nasıl? Sahneden düşen ünlü sanatçı Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bakan Koca açıkladı!

10.05.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kibariye Mersin'de sahne aldığı sırada Sahneye çıkmak isteyen bir kişiyi engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin sert bir şekilde çarpması nedeniyle sahneden düştü. Ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu aktardı. Peki, Kibariye son durumu nasıl? Sahneden düşen ünlü sanatçı Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklama...

Kibariye son durumu nasıl? Sahneden düşen ünlü sanatçı Kibariye kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bakan Koca açıkladı!

Kibariye, Mersin'in Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Kibariye'nin sağlık durumunda son durum merak konusu oldu. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. İşte Ünlü sanatçı Kibariye'nin sağlık durumu...

KİBARİYE SON DURUMU NASIL?

Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

“Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz”

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ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE SAHNEDEN DÜŞTÜ

Sahneye çıkmak isteyen bir kişiyi engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin sert bir şekilde çarptığı Kibariye dengesini kaybetti. Ünlü şarkıcı darbenin şiddetiyle yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

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HASTANELİK OLDU

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kibariye'nin düşme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KİBARİYE KİMDİR?

10 Ağustos 1960 Manisa Akhisar doğumlu Kibariye 61 yaşındadır. Kibariye dünyaya geldiğinde annesi ile babası henüz evlenmemiş. Bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye müracaat etti ve 1960 olarak değiştirdi. Sonraki zamanlarda 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçiniyordu. Kibariye, geçim sıkıntısı nedeniyle okula gitmedi. Akhisar'da gazinoda sahne aldı. Sonrasında 1974'te İzmir'de pavyonda sahne aldı. Ancak pavyon sahipleri Kibariye2yi fiziğinden ötürü işe almadı. 1974'te "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 TL aldı.

1980'li yıllarda İzmir'de sahne alan Kibariye sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz kendisini çok beğenince Kibariye, gazinosunda sahne almaya başladı. 1982'de ilk kez sinema filminde oynayan Kibariye 'Kim Bilir' isimli parça ile iyi bir çıkış yakaladı ve 1981'den 1990'lara kadar 21 albüm çalışmasına imza attı.

Kibariye'nin ilk show programı "Darısı Başımıza" adlı eğlence programı oldu. Sonrasında "Eğlen Coş İşte Kiboş" adı ile devam etti. En son Oryantal Star adlı yarışmada jürilik yaptı.


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