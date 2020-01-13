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  4. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere milli mücadele madalyası ve beratı verildi

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere milli mücadele madalyası ve beratı verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan kahraman gaziler için Kemer ilçesinde milli mücadele madalyası ve beratı takdim töreni düzenlendi.İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, daire müdürleri ve kahraman gazilerle aileleri katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan kahraman gaziler için Kemer ilçesinde milli mücadele madalyası ve beratı takdim töreni düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, daire müdürleri ve kahraman gazilerle aileleri katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler için milli mücadele madalyası ve beratı takdim töreninde konuşan Kaymakam Dayanç, Türk milletinin diğer milletlerden en büyük farkının özgürlüğüne, istiklaline ve bağımsızlığına aşırı düşkün olması olduğunu söyledi.
Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında kalmaması için canını hiçe sayana kahraman gazilere şükranlarını sunan Kaymakam Dayanç, “Türk milleti her zaman gencinden yaşlısına cepheye koşmuştur. Ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturuyla hareket eden bir millettir. Bu düstur, diğer milletlerde görülmez. Rumların kanlı noel olayı ile Türk’leri sindirme yok etme politikaları uyguladı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ile bunlara son verdik. Burada tüm dünya bir kez daha gördü ki, Türk’leri kimse hafife alamaz. Bu harekatta 1700 şehit verdik. Birçok gazilerimiz oldu. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize aileleri ile uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.
Belediye Başkanı Topaloğlu ise yaptığı açıklamasında, Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk’le yapılan zulmün önüne geçildiğini ve Türk’ün esaret altında olmayacağını ve olamayacağını dünyaya ispat ettiklerini söyledi.
Harekata katılan ve gazi olan gazilere minnet borçlu olduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, Türk milletinin içerisindeki bağımsızlık ateşinin yandığı sürece Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını dile getirdi.
Kaymakam Dayanç daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Ramazan Elmacı, Ali Osman Çakır, Nihat Günay ve Bahattin Tiftik’e madalyalarını ve beratları taktı. Törenden sonra gaziler, protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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