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Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere ziyaret

MERSİN HABERLERİ  | 20.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler ziyaret edildi.Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere ziyaret

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler ziyaret edildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesini ziyaret edip, gazilere çiçek takdim ederek 46. yıl pastasını kestiler.
Ziyaretten oldukça mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, “Biz Türk askeri olarak Türklere karşı uygulanan şiddete ve zalimliğe son vermek üzere adaya çıkarma yaptık. Barış Harekatında yer alan her Türk askeri, Kıbrıs’a huzuru getirmek için canlarını siper etti. Bizimle orada çarpışan arkadaşlarımızın kimisi şehit oldu kimisi gazi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Bizi sevindiren tek şey harekatın sonunda Kıbrıs’ın en verimli topraklarının soydaşlarımızın hüküm sürdüğü, huzurlu ve özgürce yaşadıkları vatan toprağı haline gelmesidir” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere ziyaret

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