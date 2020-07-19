Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladılar

MERSİN (AA) - Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve bir grup sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladı.

"Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" adlı etkinliği için Anamur İskelesinde tören düzenlenen törene Tüzmen, ilçe protokolü, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü yüzücüleri Ahmet Nakkaş, Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada ilçe protokolü, Tüzmen ve yüzücülere Türk bayrağını teslim etti.

Tüzmen, gazetecilere, bu maratonun oldukça zor olduğunu söyledi.

Ekip olarak zorlu maratona hazır olduklarını dile getiren Tüzmen, "Amacımız 46 yıl önce adaya barış götüren Türkiye'nin, yine adanın ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığını artıracak şekilde çalışma ortaya koymak. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Herkes elinden geleni gösterdi. Bu zorlu mücadeleyi sizlerin destekleriyle tamamlayacağız." diye konuştu.

Tüzmen, dünyada örneği az olan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, dev maraton olarak adlandırılan etkinlikte ekiptekilerin birer saat yüzeceğini kaydetti.