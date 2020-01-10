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  4. Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti

Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti

TRABZON HABERLERİ  | 10.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti

Trabzon'dan 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gazi, Kıbrıs'ta düzenlenecek hamsi festivaline katılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Kültür Derneği ortaklığında Kıbrıs'ta düzenlenecek "Geleneksel 12. Hamsi Festivali"ne katılacak gaziler, yıllar sonra savaştıkları toprakları görme fırsatı bulacak. Gaziler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun destekleriyle Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıktı.

Zorluoğlu, geçtiğimiz Gaziler Günü'nde düzenlenen etkinlikte 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kıbrıs'a götürme sözü verdiğini hatırlatarak kendisinin de gazilerle Kıbrıs'a gideceğini söyledi. Zorluoğlu, "İstiklal ve vatan uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimizle ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Bu vatan uğruna savaşan gazilerimiz, benim için çok önemli ve değerli. Büyükşehir Belediyemizin ve gönlümün kapıları gazilerimize sonuna kadar açık." dedi.

Zorluoğlu, gazilerin vatan ve millet için yaptıkları büyük fedakarlığı hiç kimsenin unutmaması gerektiğini ifade ederek "Çok değerli büyüklerimin taleplerini yerine getirme noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Onlarla birlikte Kıbrıs'a gitmenin ve iki gün boyunca zaman geçirecek olmanın heyecanını taşıyorum." diye konuştu.

Gaziler ise uzun yıllardır bu gezinin hayalini kurduklarını ve hayallerinin gerçekleşmesine vesile olan Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Festival kapsamında bugün yola çıkan gaziler, iki günlük program kapsamında şehrin tarihi ve turistlik mekanlarını da gezme fırsatı bulacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekatı Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

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