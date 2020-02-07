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Kıbrıs gazilerine beratı verildi

YOZGAT HABERLERİ  | 07.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına katılan 9 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.Yerköy Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen madalya töreninde gazilere madalyalarını tevdi eden Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Kaymakam Karaca, “1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum.

Kıbrıs gazilerine beratı verildi

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına katılan 9 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Yerköy Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen madalya töreninde gazilere madalyalarını tevdi eden Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.
Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Kaymakam Karaca, “1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bu günde yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız” dedi.
Kıbrıs gazileri ise, vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için her zaman göreve hazır olduklarını, bu gün dahi olsa koşa koşa cepheye gidebileceklerini söylediler.

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