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Kıbrıs gazisi Ahmet Koca, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

18.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs gazisi Ahmet Koca, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Koca'nın cenazesi toprağa verildi.

Koca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Mürsel Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Koca'nın cenazesi, daha sonra Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Koca'nın yakınlarının yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Barış Uğur, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Şubesi Başkanı Yaşar Göközkut, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, askeri erkan ile gaziler katıldı.

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