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Kıbrıs gazisi Ali Mülayim Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs gazisi Ali Mülayim Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Mülayim'in cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'dan Taşova'ya getirilen Mülayim'in cenazesi, Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Geydoğan köyünde defnedildi.

Cenaze törenine Mülayim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkan Vekili Erkan Kaplan ile vatandaşlar katıldı.

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