Kıbrıs gazisi emekli Yarbay Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi emekli Yarbay Ekrem Güneşli'nin cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Adana'daki hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Güneşli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Güneşli'nin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Cem Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Hasan Boncuk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.



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