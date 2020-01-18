YURTHABER
  4. Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

ANTALYA HABERLERİ  | 18.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ömer Koçak vefat etti.1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazi Ömer Koçak (67) hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ömer Koçak vefat etti.
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazi Ömer Koçak (67) hayatını kaybetti. Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Koçak, öğle vakti evinde rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Koçak, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hastanede hayata gözlerini yumdu. Koçak’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kınık Göçebeler mevkisinde evinin önünde Koçak için askeri tören düzenlendi. Törene, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. cenaze töreninin ardından Koçak’ın Kınık Mezarlığı’na defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
ALTAV üyesi Topçu: "2020’de Finlandiya turisti yüzde 10-15 artacak"ALTAV üyesi Topçu: "2020’de Finlandiya turisti yüzde 10-15 artacak"
Beethoven 250 yaşındaBeethoven 250 yaşında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor'un Antalya kampı

Kayserispor'un Antalya kampı

Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.