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Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

ÇORUM HABERLERİ  | 19.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, yakalandığı korona virüs sonucunda hayatını kaybetti.AK Parti Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyesi Ceylan Karayel’in babası, Sungurlu esnafından Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, korona virüs salgını sonucu hayatını kaybetti.Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.Karayel’in cenazesi Pazar günü saat 11.00’de Sungurlu Sarıtepe mezarlığında defnedilecektir.

Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, yakalandığı korona virüs sonucunda hayatını kaybetti.
AK Parti Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyesi Ceylan Karayel’in babası, Sungurlu esnafından Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, korona virüs salgını sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Karayel’in cenazesi Pazar günü saat 11.00’de Sungurlu Sarıtepe mezarlığında defnedilecektir.

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