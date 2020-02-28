YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım

Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım

SİVAS HABERLERİ  | 28.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan 67 yaşındaki Veyis Kalkan, kentin cadde ve sokaklarında gazi üniforması, madalyaları ve Türk bayrağı ile gezerek Suriye’de görev yapan Türk askerlerine destek verdi.1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazi olan Kalkan, oğlu İbrahim Kalkan’ın da Suriye’de uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek, 33 şehidin yüreğini yaktığını ifade etti.Vatan için şehit olan askerlere rahmet dileyen Gazi Veyis Kalkan, gerekirse kendisinin de Suriye’de savaşmaya hazır olduğunu belirtti.“Askerlerimize dua ettik”Kalkan, “Oğlum Suriye’de uzman çavuş olarak görev yapıyor.

Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım

Sivas’ta yaşayan 67 yaşındaki Veyis Kalkan, kentin cadde ve sokaklarında gazi üniforması, madalyaları ve Türk bayrağı ile gezerek Suriye’de görev yapan Türk askerlerine destek verdi.
1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazi olan Kalkan, oğlu İbrahim Kalkan’ın da Suriye’de uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek, 33 şehidin yüreğini yaktığını ifade etti.
Vatan için şehit olan askerlere rahmet dileyen Gazi Veyis Kalkan, gerekirse kendisinin de Suriye’de savaşmaya hazır olduğunu belirtti.
“Askerlerimize dua ettik”
Kalkan, “Oğlum Suriye’de uzman çavuş olarak görev yapıyor. İki yıldır orada. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ diyerek görevini yapıyor. Ölen vatan için, toprağımız için ölmüş diyoruz. Şehit haberlerini duyunca oğlumuz aklımıza geldi. Sabah namazına gittim ve orada cemaatle birlikte şehit olan askerlerimize ve tüm Mehmetçiğe dua ettik” dedi.
“Vatanıma ve toprağıma sahip çıkarım”
Suriye’deki asker oğlu başta olmak üzere ve tüm Mehmetçiğe seslenen Kalkan, “Oğlum; ben senin için, vatan için, toprak için nasıl gazi olduysam sen de toprağımıza, vatanımıza sahip çık. Ben de bu değerlerimiz uğruna savaşmaya hazırım. Allah vermesin ortalık karışırsa düşmanımın karşısında vatanıma ve toprağıma sahip çıkarım” diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Timurboğa Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.