Kıbrıs gazisi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Orhan Kelez'in cenazesi toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kelez'in, Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Kelez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekilli Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



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