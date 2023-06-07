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Kıbrıs gazisi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

07.06.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs gazisi Hüseyin Lavas'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün 70 yaşında hayatını kaybeden Lavas'ın cenazesi, Uzun Mehmet Camisi'nden kaldırıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Terakki Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilen Lavas'ın cenazesinde, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar hazır bulundu.

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Zonguldak cenaze tören

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