Kıbrıs gazisi Mercan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Süleyman Mercan'ın cenazesi toprağa verildi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morgundan alınan Mercan'ın cenazesi, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Korkut köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol ile vatandaşlar katıldı.



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