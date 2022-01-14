YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Kıbrıs gazisi Mercan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mercan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

14.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs gazisi Mercan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Süleyman Mercan'ın cenazesi toprağa verildi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morgundan alınan Mercan'ın cenazesi, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Korkut köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıTraktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:51
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:04
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.