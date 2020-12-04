YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki İbrahim Akdoğan, dün gece Dereköy Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki İbrahim Akdoğan, dün gece Dereköy Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gazi Aydoğan, ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askeri törenle Dereköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Selçuk Kozan, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, yakınları ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:37
Öğle
12:30
İkindi
14:51
Akşam
17:13
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Özcan Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.