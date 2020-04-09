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Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS HABERLERİ  | 09.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kıbrıs gazisi Beşir Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

İlçeye bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan 5 çocuk babası 67 yaşındaki Beşir Budak, Vefa İletişim Hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut ile görevliler köye giderek Budak'ı ziyaret etti.

Budak, bin liralık yardımı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için görevlilere teslim etti.

Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Beşir Budak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanyaya katıldım. Maaşımın bin lirasını bağışta bulunuyorum. Cumhurbaşkanıma başarılar diliyorum." dedi.

Bağışı teslim alan Bulut da "Sizin gibi duyarlı, yardımsever vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz daima payidar olacak. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşir Buudak Milli Dayanışma Kampanyası Sivas Zara

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