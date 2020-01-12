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  4. Kıbrıs’a Trabzon damgası

Kıbrıs’a Trabzon damgası

TRABZON HABERLERİ  | 12.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberlerindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Heyet ilk olarak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis üyeleriyle bir araya gelerek köy kahvaltısı yaptı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberlerindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Heyet ilk olarak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis üyeleriyle bir araya gelerek köy kahvaltısı yaptı. Ardından tamamı Çaykaralılardan oluşan Kaplıca köyü ziyaret edildi. Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu, Girne’ye bağlı Esentepe Belediye Başkanı Trabzonlu Cemal Erdoğan’a ziyarette bulundu. Daha sonra Başkan Zorluoğlu, 41 Kıbrıs gazisi ile birlikte Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği’ne giderek dualar etti.
Başkan Zorluoğlu ziyaretlerin ardından, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Zırhlı Tugay Komutanı Trabzonlu Tuğgeneral Osman Akyıldız, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs’taki hemşehrilerimiz ve gazilerimizle akşam yemeğinde bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Sayın Başbakanımız bu yemekle bizleri onurlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Trabzon’da Gaziler Derneğimizi ziyaret ettiğimizde Kıbrıs’a gitmek istediklerini söylediler. Ben de inşallah kısa zaman içerisinde Kıbrıs’a beraber gideriz ve oradaki hatıralarımızı tekrar yaşarız diye söz vermiştim. Çok şükür bugün sözümüzü yerine getirmiş olduk ve gazilerimizle beraber Kıbrıs’a geldik. Kıbrıs Harekatı şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyoruz. Tüm yavru vatana Trabzon halkının selamlarını getirdik. Trabzon’la Kıbrıs arasında zaten kadimden beri var olan çok iyi bir ilişki var. İnşallah bizim dönemimizde ilişkimiz daha da sıklaştırılarak devam edecek. Buradan tüm hemşehrilerimizi birer komşularıyla beraber Trabzon’a davet ediyorum. Sizleri Trabzon’da ağırlamak bizler için onur vesilesi olur” ifadelerini kullandı.

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