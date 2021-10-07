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Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor

07.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Paliğa: - "Çocuklar böyle tehlikeli şeyler yapmasın"

Ağrı'da yaktığı kibritin elbiselerini tutuşturması sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alınan 8 yaşındaki Yusuf Paliğa, iyileşip okula gideceği günü bekliyor.

Ağrı kent merkezde yaşayan Yıldırım Paliğa'nın oğlu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Paliğa, 1 hafta önce mutfaktan aldığı kibriti yakınca kıyafetleri aniden alev aldı.

Ailesinin yardımıyla elbisesindeki alevler söndürülen küçük Paliğa, ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Sol kolu ile göğsünde 2. derece yanıklar oluşan ve halen tedavisi süren Yusuf Paliğa, iyileşip okula gideceği günü umutla bekliyor.

Yusuf Paliğa, AA muhabirine, kibritle oynadığı için çok pişman olduğunu söyleyerek, "Kibritin nasıl yandığını merak ettiğimden kibritle biraz oynamak istedim ve sonunda yandım. Çocuklar böyle tehlikeli şeyler yapmasın. İyileşip biran önce okuluma gitmek istiyorum." dedi.

Baba Yıldırım Paliğa da çocukların kibrit ve çakmak gibi tehlikeli şeylerden uzak durmasını, ailelerin de bu konuda daha dikkatli olmasını istedi.

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