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Kibyra Antik Kenti'nde Yunan ve Mısır tanrısı heykelleri bulundu

BURDUR HABERLERİ  | 23.11.2020 18:58 | Son Güncelleme

Kibyra Antik Kenti'nde Yunan ve Mısır tanrısı heykelleri bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki "Gladyatörler şehri" olarak bilinen Kibyra Antik Kenti'nde, Roma dönemine ait tanrı heykelleri bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, antik kentte İmparator Kültü Tapınağı'nın güney yamacında Yunan Mitolojisi'nde tıbbın ve sağlığın tanrısı olarak bilinen Asklepios'un heykeli 7 parça halinde ortaya çıkarıldı.

Tüm parçaları bulunan, ince işçiliğiyle dikkati çeken ve yaklaşık 38 santim boyundaki eser, giyimli, uzun kıvırcık saçları ve sakalıyla betimlenmiş.

Yılan sarılı asasına dayanmış Asklepios, elinde yumurta tutuyor. Asklepios'un yumurta tutarken yapılmış betimleri çok az sayıda olması nedeniyle heykel, hem arkeoloji tarihi hem de Kibyra'nın sağlıkla ilgili kültleri için önemli bilgiler sağlıyor.

- Baş kısmı bitki temizliği sırasında bulundu

Mısır kökenli gök tanrı veya ışığın tanrısı gibi birçok özellikle bilenen Serapis'in mermer büstü ise iki parça halinde gün yüzüne çıkarıldı.

Gövde kısmı 2019'da bulunan Serapis büstünün baş kısmı Roma Hamamı kompleksinin yapılan bitki temizliği sırasında bulundu.

Baş kısmı bulunmasının ardından sergilenebilecek niteliğe kavuşan mermer büstün restorasyonu, kazı ekibinin deneyimli restoratörleri tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın da antik kenti ziyaret ederek, bulunan eserleri inceleyip bilgi aldığı ifade edildi.

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