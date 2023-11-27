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Kick Boks dünya şampiyonu oldu

27.11.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Milli Sporcu Bediha Tacyıldız, Portekiz’in Albufeira kentinde yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Kick Boks dünya şampiyonu oldu

Milli takım olarak katılım sağlanan şampiyonada; 70 ülkeden yaklaşık 2 bin milli sporcu yer aldı. Zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada Milli gururumuz Bediha Tacyıldız, 65 kiloda yarıştı. Tacyıldız, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak, 7. kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Ayrıca Milli sporcularımız, Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda; 10 altın, 17 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 41 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir; “Mezun öğrencimiz, milli gururumuz Bediha Tacyıldız’ı ve takım arkadaşlarını tebrik eder, başarının mimarı milli sporcularımız başta olmak üzere, ailelerine ve antrenörlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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