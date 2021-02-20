Kick boks ile hem spor yapıyor hem de kendilerini savunuyorlar

Kadınlar, kick boks sayesinde fit kalıyor aynı zamanda zayıflayarak, herhangi bir kadına şiddet durumuna karşı ise kendilerini korumak için eğitim alıyorlar. Denizli’de özel bir spor salonunda kick boks eğitimi alan kadınlar özgüvenlerinin yerine geldiğini belirterek, pandemi döneminde çok fazla evde kaldıkları için spora yöneldiklerini söyledi.

Kadınlar kendilerini korumak, zayıflamak ve fit kalmak için dövüş sporuna yöneldi. Denizli’de özel bir spor kulübünde kick boks eğitimi alarak kendi öz güvenlerini ve herhangi bir saldırı karşısında savunma yapabilmek için vücutlarını güçlendirerek, tekniklerini geliştiriyor. Genç kadınların bulunduğu salonda, streslerini atarken bu sayede sağlıklı yaşam içinde adım atan kadınlar eğitmenleri tarafından örnek vuruş teknikleriyle çalışmalarına başlıyorlar. Kick boksun hem stres hem de fiziki açıdan da önemli olduğunu anlatan eğitmen Murat Güleç, “Pandemi döneminde herkes evlerde kaldı ve sıkıldı. Günümüz şartlarında da kadınların kendilerini koruması ve savunması lazım. Hem evden çıkıp stres atarak hem de burada yaptıkları hareketlerle kendilerini savunup, antrenmanlarını bir arada gerçekleştiriyorlar. Sürekli spor yapanlar zaten sürekli gözü açık bir durumda oluyor. Aynı hareketleri defalarca yapıyoruz ve bilinçaltına yerleşiyor. Bilinçaltına yerleştiği için dışarıda bir olayı gördüğü zaman etkiye tepki olarak karşılığını verebiliyor. Burada yaptığı hareketleri kendini savunma amaçlı dışarıda kullanabilir. Aynı zamanda federasyonun düzenlediği maçlarda girebilir. İleri seviyeye götürmek isterlerse eğer milli takıma kadar yükselebilir” diye konuştu.