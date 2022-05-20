Kick boksta dünya üçüncüsü olan Şıhanlıoğlu'nun hedefi şampiyonluk

İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası gençler kategorisinde 3. olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Berat Şıhanlıoğlu, sevenlerini gururlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Berat Şıhanlıoğlu gençlerde 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Berat Şıhanlıoğlu, kick boksa abisinin tavsiyesi ile başladığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan gençlik merkezleri ve spor salonlarında turnuvalara hazırlandığını aktardı.

Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu ifade eden Şıhanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin spor salonlarında çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok şükür başkanımız her zaman destekçimiz oldu. Dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı dalgalandırdığım için çok gururlu ve sevinç içerisindeyim. Kick boksta dünya şampiyonu olmak ve ileride antrenör olarak benim yaşlarımdaki gençleri yetiştirmek istiyorum. Belediye başkanımızın destekleri olmasaydı bu duruma gelemezdik. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Bu arada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün düzenlenen törene de katılan Şıhanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve katılımcılara gösteri yaptığı da bildirildi.

