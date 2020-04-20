Kiğılı siparişleri alkollü mendille beraber teslim ediyor

Online mağazadan verilen tüm siparişler, paketlerin fatura bölümüne yerleştirilen antibakteriyel alkollü mendillerle ve Kiğılı’nın geniş ve profesyonel lojistik ağı sayesinde Türkiye’nin 81 iline güvenle teslim ediliyor.

Pandemiyle mücadele kapsamında; 67 ilde yer alan 226 mağazasında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını, 25 bin metrekarelik genel müdürlük, lojistik ve e-ticaret merkezlerinde sürdüren Kiğılı, güveni ve hijyeni evlere taşıyor.

- Türkiye’nin bir eksiği kalmasın diye Kiğılı’da her şey var

Açıklamada verilen bilgilere göre, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren pandemiyle savaşı sosyal sorumluluk bilinci olarak sürdüren Kiğılı, #Birliktebaşaracağız diyen Türk halkının yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal sorumluluk misyonuyla hareket eden ve Kigili.com’u tüm üreticilerin hizmetine açan marka, alkollü mendil uygulamasını ev-market ürünleri dahil tüm gönderilerde uyguluyor. Temel gıdadan hijyene, kişisel bakımdan bebek ürünlerine kadar birçok seçeneğin yer aldığı Kigili.com’daki her ürün, yüksek güvenlikli bir şekilde adrese teslim ediliyor

