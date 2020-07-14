Kılca: “15 Temmuz cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği gündür”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Hasan Kılca, mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün; birliğimize, vatanımıza ve demokrasimize kasteden bütün şer odakları ile hainlere karşı toplumsal hafızamızın her zaman diri tutulması, demokrasinin daha da geliştirilmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin hiçbir zaman unutulmaması için kıymetli bir sembol olduğunu ifade etti.

“15 Temmuz gecesi izzet, zillete galip gelmiştir”

Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Devlet kurumlarının içerisine sızmış ve karanlık odakların tetikçisi olan FETÖ terör örgütüne mensup bir grup hainin 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimi, tarihimizde unutulmamak üzere yerini aldı. Böylece 15 Temmuz; Türk milleti için hiçbir zaman unutulmayacak bir ihanet gecesi olarak hafızalara kazındı. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaretiyle devletin silahını, tankını kendine doğrultan, kendi vatandaşına kurşun yağdıran, milletine ihanet eden hainlerin darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tanklara, uçaklara, bombalara ve kurşunlara göğsünü siper ederek engellemiştir. Ancak şükürler olsun ki milletimizin o gece ülkemize, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a, milli irademize kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında darbecilerin ne silahı, ne tankı, ne helikopteri, ne de uçağı işe yaramamıştır. Çünkü vatan sevgisi, göğsümüzde yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. Darbeci hainler de cihana hükmetmiş derin bir medeniyetin evlatları olan milletimizin vatan ve iman sevgisiyle örülmüş kocaman yüreğe sahip olduğunu, tankların paletlerini o çelik yürekleriyle durdurabileceğini hiç hesaba katamadı. Tarih boyunca hak ve adaletin savunucusu olan, mazlumların duasını alan aziz milletimizin, düşmanın esaretini hiçbir zaman kabul etmediğini, canı pahasına da olsa haine asla teslim olmayacağını hesaba katamadı. İkinci kurtuluş mücadelemiz olan 15 Temmuz’da da milletimiz; Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar koruduğu işte bu vatan ve imanın verdiği güç ile ruhla tüm şer odaklarına en büyük cevabı yine kendisi vermiştir. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır" dedi.