YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kılca: “Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor”

Kılca: “Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor”

KONYA HABERLERİ  | 13.08.2020 13:12 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe esnafına ziyaret gerçekleştirdi.Bölge esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden, esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Kılca ve Mehmet Genç, belediyenin hizmetleri ile esnafın talepleri konusunda istişarelerde bulundu.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe esnafına ziyaret gerçekleştirdi.
Bölge esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden, esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Kılca ve Mehmet Genç, belediyenin hizmetleri ile esnafın talepleri konusunda istişarelerde bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, alışveriş yapan vatandaşlar ve esnafa pandemi dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen konusundaki tedbirlere de mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

“Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor”
Görevlerinin Karatay’a hizmet etmek olduğuna vurgu yapa Başkan Hasan Kılca, bu noktada ilçenin huzur ve mutluluğu için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizle her zaman istişareye büyük önem verdik bu yönde de hareket etmeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim birinci önceliğimiz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Belediyecilik zor olduğu kadar zevkli de bir iş. Çünkü halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, bizi de çok mutlu ediyor. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın etkisini her alanda sürdürüyor. Ama bizler aldığımız kararlar ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerle bu sürecin gerek vatandaşlarımız gerekse de esnafımız için bir nebze de olsa kolaylaşması adına çabalıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Büyükşehir’den üç ihale birden

Büyükşehir’den üç ihale birden

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Konya Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:57
Öğle
13:00
İkindi
16:46
Akşam
19:53
Yatsı
21:18

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Altınekin Eczanesi
Karatay
Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Özcan Eczanesi
Selcuklu
Zehra Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak

KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı’nda meraklılarını bekliyor

Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı’nda meraklılarını bekliyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.