Kılca: “Mobil atık merkezileri ile çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Mobil Atık Getirme Merkezlerine yenilerini ekleyerek sayıyı 10’a çıkardı.

Karatay Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran "Sıfır Atık" seferberliğine yönelik çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sıfır Atık Projesi Yönetmeliği kapsamında vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve açığa çıkan geri dönüşebilir atıkların sisteme dahil edilebilmesi için 7 noktaya daha Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirerek sayıyı 10’a çıkardı.

Karataylıların yoğun kullandığı merkezlere bırakıldı

Yeni alınan Mobil Atık Getirme Merkezleri yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi, Akabe Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Sokak, Karaciğan Mahallesi Ankara Caddesi ile Kahraman Caddesi kavşağı, Sultan Mesud Mahallesi Ankara Caddesi Sultan Veled Caddesi kavşağı, Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi Alaaddin Bulvarı, Sarıyakup Mahallesi Karaman Caddesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi Kırbaşı Caddesi, Keykubat Mahallesi Araplar Caddesi Karakayış Caddesi kavşağı, Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların, plastik, kâğıt, karton, metal, cam, bitkisel atık yağ, tekstil atık, elektronik atık ve atık pillerini bırakabilecekleri 6 bölmeden oluşan Mobil Atık Getirme Merkezleri ile doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor.