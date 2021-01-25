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Kılca: “Mobil atık merkezileri ile çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz”

25.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Mobil Atık Getirme Merkezlerine yenilerini ekleyerek sayıyı 10’a çıkardı.Karatay Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran "Sıfır Atık" seferberliğine yönelik çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Mobil Atık Getirme Merkezlerine yenilerini ekleyerek sayıyı 10’a çıkardı.
Karatay Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran "Sıfır Atık" seferberliğine yönelik çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Karatay Belediyesi bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sıfır Atık Projesi Yönetmeliği kapsamında vatandaşların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve açığa çıkan geri dönüşebilir atıkların sisteme dahil edilebilmesi için 7 noktaya daha Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirerek sayıyı 10’a çıkardı.

Karataylıların yoğun kullandığı merkezlere bırakıldı
Yeni alınan Mobil Atık Getirme Merkezleri yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi, Akabe Mahallesi Şehit Hüseyin Ceran Sokak, Karaciğan Mahallesi Ankara Caddesi ile Kahraman Caddesi kavşağı, Sultan Mesud Mahallesi Ankara Caddesi Sultan Veled Caddesi kavşağı, Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi Alaaddin Bulvarı, Sarıyakup Mahallesi Karaman Caddesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi Kırbaşı Caddesi, Keykubat Mahallesi Araplar Caddesi Karakayış Caddesi kavşağı, Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların, plastik, kâğıt, karton, metal, cam, bitkisel atık yağ, tekstil atık, elektronik atık ve atık pillerini bırakabilecekleri 6 bölmeden oluşan Mobil Atık Getirme Merkezleri ile doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor.

“Çevre kirliliğinin önüne geçilecek”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Mobil Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kaynağında ayrı toplanan pil, metal, cam, elektrikli-elektronik gibi atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu aktardı. Başkan Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından büyük bir başarıyla yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ni de bu kapsamda Karatay Belediyesi olarak çok önemsediklerini ifade etti.

“Yeşil bir dünya için canla başla çalışacağız”
Hedeflerinin Mobil Atık Getirme Merkezlerinin sayısını arttırmak olduğunu dile getiren Kılca vatandaşları projeye destek vermeye davet ederek, “Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediyemizce 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezi almıştık, şimdi bu merkezlere 7 adet daha ekleyerek sayımızı 10’a çıkardık. Mobil Atık Getirme Merkezlerinde; elektrikli ve elektronik eşyalar, kağıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları Mobil Atık Getirme Merkezine getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de Çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlıyorlar. Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek hep birlikte ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Doğaya ve doğal kaynaklarımıza olan hassasiyetimiz ile gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefimizle Karatay Belediyesi olarak canla başla çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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