Kılca’dan Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi’ne ziyaret

“Bağışınızla bir insana hayata tutunmasına vesile olabilirsiniz”

Kılca, bu süreçte plazma ve kan bağışının da oldukça önem kazandığının altını çizdi. Her bağışın bir insana umut olacağını dile getiren Kılca, “Özellikle hasta sayılarının ciddi artış gösterdiği bugünlerde çok daha dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor. Ülkemiz, birçok ülkeye göre salgından çok daha az etkilendi ancak bizim kaybedecek bir canımız bile yok. Tedbirler ölçeğinde vaka sayımızı sıfıra indirmek zorundayız. Salgına karşı üstün gelen hücreler koronavirüs tedavisini başarıyla atlattıktan sonra başka hastalara da umut oluyor. Bu doğrultuda plazma bağışçıları başka hastaların şifa bulmasına vesile olabilir. Vatandaşlarımızın bir başka insanın hayatına el uzatmaları için bağışçı olmaları çok önemli. Unutmayalım ki her kan ve plazma bağışı bir can bağışıdır. Tedavisi tamamlanan hemşehrilerimizi gönüllü bağışçı olmaya davet ediyorum. Devletimizin ve milletimizin dayanışmasıyla, el birliğiyle bu salgını atlatacağız inşallah” diye konuştu.