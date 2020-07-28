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Kileci’den Kurban Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yayımladığı mesajla İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kileci’den Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yayımladığı mesajla İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında, “Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan Kurban Bayramı ile paylaşmanın, zenginlikleri bölüşmenin gerekliliğini bir kez daha hatırlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılan, akrabalık bağlarının güçlendiği bu eşsiz manevi atmosfere girerken temennimiz, içinde bulunduğumuz zor zamanları geride bırakmak ve gelecek bayramları sevdiklerimizle hep birlikte sağlık içinde geçirmektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Kileci mesajının devamında, “Bu mesaj vesilesiyle bu bayramı da evlerimizde çekirdek ailelerimizle geçirmemiz ve akraba ziyaretlerimizi, salgının tamamen sona erdiği günlere ertelememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vaka sayılarının, binli rakamların altına düştüğünü gözlemlediğimiz şu günlerde ikinci bir dalga yaşanmaması için devletimizin aldığı koruma önlemlerine ve yasaklara uyulmalı ve salgınla top yekun mücadelenin bir parçası olunmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın, dünya üzerindeki salgın hastalıkların ve savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyor, sağlık, bolluk ve mutluluk içinde hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kileci’den Kurban Bayramı mesajı

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