Kılıç: “Sektöre ‘Made in Terme’ damgasını vurmak istiyoruz"

Samsun’un Terme ilçesinde üretim yapan makine sanayicileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tarımsal makine üretiminde söz sahibi olan ilçemizin artık bir farkındalık oluşturarak sektöre ‘Made in Terme’ damgasını vurmasını istiyoruz" dedi.

Terme Belediyesi’nin organize ettiği sektörel buluşmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren tarımsal makine üreticileri bir araya geldi. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydın, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Kefeli’nin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren makine üretim sanayi esnafı katıldı. Programda Kümelenme Uzmanı Aslı Moral Ergin ve Cinavasyon Derneği Başkanı Makine Mühendisi Cavit Çakar, Kümelenme ve Makine sanayi sektöründeki destekler ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında sunum yaptı.

İhracat vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme’deki makine üretiminin ihracata yapacağı katkıya dikkat çekerek, "Terme nüfusunu oranla 1,5 milyonluk makine ihracatı rakamıyla ciddi bir potansiyele sahip. Bu oranlar birlikte yapılacak çalışmalarla çok daha yukarılara taşınabilir" diye konuştu.