YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kılıç: “Üç projemiz bu yıl yükselmeye başlayacak”

Kılıç: “Üç projemiz bu yıl yükselmeye başlayacak”

14.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi, Millet Bahçesi ve Millet Camisi projelerinin 2021 yılında yükselmeye başlayacağını söyledi.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2020 yılı içerindeki projeler ve hizmetlerin yanında 2021 yılına ilişkin çeşitli değerlendirme ve açıklamalarda bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi, Millet Bahçesi ve Millet Camisi projelerinin 2021 yılında yükselmeye başlayacağını söyledi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2020 yılı içerindeki projeler ve hizmetlerin yanında 2021 yılına ilişkin çeşitli değerlendirme ve açıklamalarda bulundu. Projeler başta olmak üzere merak edilen pek çok konuya açıklık getiren Başkan Kılıç, “Bu süre içerisinde bizim için önemli gördüğümüz projeleri bir taraftan yürütürken diğer taraftan da günlük işlerimizi yapmaya çalıştık. Bunların başında önemli projelerimiz dediğimiz Orta Ölçekli Sanayi Projemiz, Millet Bahçesi Projemiz, Millet Cami Projemiz de belirli aşamaları kat ettik. Orta Ölçekli Sanayi Projemizle ilgili olarak şu anda malzeme çekmeye başladık. Bakanlıktan tapu değeri ile ilgili bir yazı kaldı. Lakin biz bir taraftan o alana malzeme çekiyoruz. Millet Bahçesi ile alakalı proje çalışması bitti küçük rötuşların ardından inşallah ihalesi yapılacak. Millet Camisi’nin proje çalışması devam ediyor. Bizler kurucu üyelerden teşekkül bir dernek kurduk. Yerle ilgili zaten çalışma daha önce tamamlanmıştı. Projesinin de tamamlanmasının ardından faaliyete geçireceğiz. Bafra için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Orta Ölçekli Sanayi, Millet Bahçesi ve Millet Cami projelerimizi 2021 yılında içerisinde inşallah temel atma noktasına gelecek ve yükselmeye başlayacak. Gasilhane inşaatımızın ise yüzde 98 tamamlanmış olup en kısa süre içerisinde hizmete geçirilmesini planlıyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:52
Öğle
12:49
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Efe Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu

4 yaşındaki oğlunun fare zehri kattığı sütten zehirlenen anne taburcu oldu

İlkadım’dan 550 ihtiyaç sahibi aileye destek

İlkadım’dan 550 ihtiyaç sahibi aileye destek

Başhekim Karagöz: "Güvenli ve sağlıklı yarınlar için aşı şart”

Başhekim Karagöz: "Güvenli ve sağlıklı yarınlar için aşı şart”

Togar: "51 yeni parkı halkımızın hizmetine sunduk"

Togar: "51 yeni parkı halkımızın hizmetine sunduk"

5’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

5’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

OMÜ’lü öğrencilerden ’kamera’ eylemi

OMÜ’lü öğrencilerden ’kamera’ eylemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.