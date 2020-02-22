YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin’de 3 puan arıyor

Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin’de 3 puan arıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı ligin 13.

Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin’de 3 puan arıyor

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Mersin ekibi Mezitli Mercanspor’a konuk olacak.
Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, yarın oynayacağı Mezitli Mercanlarspor maçı için bugün karayolu ile Mersin’e gidecek. Zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor yarın oynayacağı Mezitli Mercanlarspor maçını kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Lige geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan Kılıçaslan Yıldızspor 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 25 puanla 2.sırada yer alan Kılıçaslan Yıldızspor’un 1 maçı eksik.
Yarın Mersin Mezitli Kuyuluk Sahasında oynanacak olan Mezitli Mercanlarspor ile Kılıçaslan Yıldızspor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Mersin Bölgesi Hakemi Samet Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Yunus Taşkıran ve Gökçe Şahin yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.