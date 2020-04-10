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Kılıçaslan Yıldızspor’un golcüleri

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Kılıçaslan Yıldızspor’da takımın en golcü oyuncusu Beyza Kuşsan oldu.Kadınlar 3.Lig 8.Grupta zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor oynadığı 13 maçta rakip filelere 57 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Kılıçaslan Yıldızspor’un golcüleri

Kılıçaslan Yıldızspor’da takımın en golcü oyuncusu Beyza Kuşsan oldu.
Kadınlar 3.Lig 8.Grupta zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor oynadığı 13 maçta rakip filelere 57 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Grubun en çok gol atan takımı olan Kılıçaslan Yıldızspor’da en golcü oyuncu ise attığı 10 golle Beyza Kuşsan oldu.
Sarı-Kırmızılı takımda atılan 53 golü 11 isim atarken, 1 golü rakip kendi kalesine ve 1 maçı ise oynamadan hükmen 3-0 kazandı. Kılıçaslan Yıldızspor’un attığı 57 golün 35’ini 4 isim kaydetti. Beyza Kuşsan, Aybüke Aykul, Fatma Nur Şenses ve Şerife Nur Birol attıkları gollerle takımını başarıya taşıyor.
Kılıçaslan Yıldızspor’un gollerine imza koyan isimler şunlar:
Beyza Kuşsan - 10 gol
Aybüke Aykul - 9 gol
Fatma Nur Şenses - 9 gol
Şerife Nur Birol - 7 gol
Esra Koç - 5 gol
Ceyda Kevser Demir - 5 gol
Yasemin Karakaya - 4 gol
Sıla Yaşar - 1 gol
İlknur Ülker - 1 gol
Gamzee Sarıtekin - 1 gol
Meryem Akkuş - 1 gol

Kılıçaslan Yıldızspor’un golcüleri

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Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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