Kılıçaslan Yıldızspor’un golcüleri

Kılıçaslan Yıldızspor’da takımın en golcü oyuncusu Beyza Kuşsan oldu.

Kadınlar 3.Lig 8.Grupta zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor oynadığı 13 maçta rakip filelere 57 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Grubun en çok gol atan takımı olan Kılıçaslan Yıldızspor’da en golcü oyuncu ise attığı 10 golle Beyza Kuşsan oldu.

Sarı-Kırmızılı takımda atılan 53 golü 11 isim atarken, 1 golü rakip kendi kalesine ve 1 maçı ise oynamadan hükmen 3-0 kazandı. Kılıçaslan Yıldızspor’un attığı 57 golün 35’ini 4 isim kaydetti. Beyza Kuşsan, Aybüke Aykul, Fatma Nur Şenses ve Şerife Nur Birol attıkları gollerle takımını başarıya taşıyor.

Kılıçaslan Yıldızspor’un gollerine imza koyan isimler şunlar:

Beyza Kuşsan - 10 gol

Aybüke Aykul - 9 gol

Fatma Nur Şenses - 9 gol

Şerife Nur Birol - 7 gol

Esra Koç - 5 gol

Ceyda Kevser Demir - 5 gol

Yasemin Karakaya - 4 gol

Sıla Yaşar - 1 gol

İlknur Ülker - 1 gol

Gamzee Sarıtekin - 1 gol

Meryem Akkuş - 1 gol



