Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla İdlib konusunu ele aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla İdlib konusundaki son gelişmeleri ele aldı.

Çalışmalarını gün boyunca CHP Genel Merkezinde yürüten Kılıçdaroğlu, öğleden sonra bazı MYK üyeleriyle bir araya geldi.

İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, AK Parti Grup Toplantısı'nın yansımaları da değerlendirildi.

Toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, "İdlib'de siyasi hedef nedir? Biz hangi siyasi hedefle askerimizi orada tutuyoruz?" sorusunu gündeme getirdiği, "Biz İdlib'de ne arıyoruz? sorusunun yanıtı yoktur. Olmadığı için yanıt veremiyorlar. Bu nedenle ordu amaçsız ve sahipsiz bırakıldı. Biz iki büyük amaç için tezkereye 'evet' dedik. Bunlardan biri terörle mücadeleydi ama ettirmiyorsun. İkincisi göçün önlenmesiydi onu da önleyemiyoruz, peki bizim askerimiz ne yapıyor orda şimdi?" dediği de aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda "Türkiye'nin Soçi ve Astana taahhütlerini yerine getirememekle suçlandığını" söylediği, "Suriye'de bulunmamızın siyasi amacı nedir? Buna yanıt bekliyoruz. Biz bunu sorduğumuz için ağıza alınmayacak her türlü hakaretle karşılık veriliyor. Ben asla bu düzeye inmeyeceğim. Bu düzeyde bir karşılık vermeyeceğim ama Grup Başkanvekillerimiz her sözüne aynıyla karşılık verecektir." ifadelerini kullandığı öğrenildi.