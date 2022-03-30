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Kılıçdaroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

30.03.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde partisince basına kapalı düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Daha sonra Manisa Gazeteciler Cemiyetine geçen Kılıçdaroğlu, burada Ali Filizkan ve yöneticilerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünün, duyarlı oldukları konular arasında yer aldığını vurguladı.

Yerel basının yaşadığı zorlukları da bildiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Basın İlan Kurumunun görevi aslında bir anlamda yerel basını desteklemektir. Bu konuda yerel basının çektiği sıkıntıları biliyorum. Gittiğim yerlerde ifade edildi. Çözülür, çözülmeyecek bir sorun olarak görmüyorum. Yerel medyanın desteklenmemesi çok sayıda gazetecinin de işsiz kalmasına neden oluyor. Başka bir temel sorun olarak karşımızda." diye konuştu.

Ali Filizkan da Kılıçdaroğlu’ndan "basın meslek yasası" ve "internet medyası yasası" için destek istedi.

Filizkan, Kılıçdaroğlu’na Sümer Oral’ın "Bir Devrin İzleri" kitabını hediye etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki bir otelde, Bingöl'den İzmir Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak İzmir'e, daha sonra da Manisa'ya gelen muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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