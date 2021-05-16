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Kılıçdaroğlu, salgın döneminde CHP'li belediyelerin, 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüğünü açıkladı

16.05.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, salgın döneminde CHP'li belediyelerin, 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüğünü açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, partili belediyelerin 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüğünü bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaştı.

"Sevgili gençler yine karşınızdayım." ifadesini kullanarak başladığı videoda Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişinin kendisi olduğunu savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İktidar eliyle yaptılar. Trolleri, çeteleri vardı. Bütün bunlar aracılığıyla yaptılar, iftira attılar. Nasıl olsa dilin kemiği yok. Belki benim de biraz suçum var, çıkıp bunlara zamanında cevap vermedim. 'Sen doğru dur, eğri belasını bulur' demişti, rahmetli babam. Şimdi belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı.

Bir algıyı yıkmak için karşınızdayım. Ne diyorlardı? 'CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok'. Var efendim. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Bu kısa süre içinde binlerce projeyi belediye başkanlarımız hayata geçirdi."

CHP'nin yaptığı projeleri örnekleriyle anlatan Kılıçdaroğlu, "Ne diyorlardı? 'CHP çalışmıyor, belediyeleri çalışmıyor, sakın oy vermeyin. CHP'li belediyeler gelirse sosyal yardımlar kesilir'. Sadece pandemi döneminde CHP'li belediyeler 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüler, ayni ve nakdi yardım götürdüler." dedi.

İktidara geldiklerinde projelerin çok daha mükemmellerini yapacaklarını ve her kuruşun hesabını vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, gençlere, "Emin olun 6 ayda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Size sözüm söz, 6 ayda hayatınız değişecek. Yeni bir Türkiye'ye doğmuş olacaksınız. Hep birlikte yapacağız." diye seslendi.

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