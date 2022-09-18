Kılıçdaroğlu, şehit haberi nedeniyle Şanlıurfa'da katılacağı nikah töreni programını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'dan gelen şehit haberinden sonra katılacağı nikah töreni programını iptal etti.
Partiden yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Suruç hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Şanlıurfa'dan gelen şehit haberi nedeniyle bu akşam Şanlıurfa'da Didem Tekinalp ve Müslüm Şahinsoy çiftinin nikah törenine katılmama kararı aldığı bildirildi.
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