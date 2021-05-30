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Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

30.05.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes SK camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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