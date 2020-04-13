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Kılıçdaroğlu vatandaşları eleştiren köşe yazarlarına tepki gösterdi:

ANKARA HABERLERİ  | 13.04.2020 19:14 | Son Güncelleme

"Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım. Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma 'geri zekalı', 'ayı', 'lümpen' diyemez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından alışveriş için sokağa çıkanları eleştiren köşe yazarları olduğunu belirterek "Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım. Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma 'geri zekalı', 'ayı', 'lümpen' diyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, bazı köşe yazarlarının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilanın hemen ardından alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik ifadelerine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var. Gazetelerinde köşe başlarını tutmuşlar. Öyle bir noktaya geldi ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi... Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Vatandaş doğal olarak, 'yarın nasıl besleneceğim' diye alışverişe çıktı. Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya. Kimisi 'geri zekalı' dedi, kimisi 'ayılar' dedi, kimisi 'lümpen' dedi. Aşağılamaya başladılar bu kibir abideleri. Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor? Bu kibir abideleri nerelerden besleniyorlar?

Sarayın beslemeleri beni iyi duyun. Vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak benim görevimdir. Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım. Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma 'geri zekalı' diyemez, 'ayı' diyemez, 'lümpen' diyemez. Asla ve asla diyemez."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sokağa çıkma yasağı Twitter

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