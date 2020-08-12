YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kılıçdaroğlu ve Akşener dev açılış için Kocaeli’ye geliyor

Kılıçdaroğlu ve Akşener dev açılış için Kocaeli’ye geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni öncesi İnterteks Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılan hazırlıklarla bizzat ilgileniyor.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılacağı İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni öncesi hazırlıklarına son hızla devam ediyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener dev açılış için Kocaeli’ye geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni öncesi İnterteks Uluslararası Fuar Alanı’nda yapılan hazırlıklarla bizzat ilgileniyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılacağı İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni öncesi hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Son bir yılda gerçekleştirilen projelerin toplu açılışının yapılacağı gün hiçbir aksaklık olmaması adına günlerdir çalışan Başkan Hürriyet ve ekibi, programın gerçekleştirileceği İnterteks Uluslararası Fuar Alanı’na giderek hazırlıkları inceledi. Başkan Hürriyet, genel başkanların katılacağı dev açılış programının en iyi şekilde gerçekleşmesi adına detaylarla yakından ilgilendi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener dev açılış için Kocaeli’ye geliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:10
Yatsı
21:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Oğuz Eczanesi
Izmit
Cankatar Eczanesi
Darica
Nazar Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.